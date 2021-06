Iohannis: La noi campania de vaccinare a fost practic un succes. Noi practic am oprit pandemia

Stiri pe aceeasi tema

- „Știm din istoria pandemiilor ca se produc in valuri. La noi campania de vaccinare a fost un succes. Noi, practic, am oprit pandemia.Avem un succes care cumva se vede intr-o reducere a dorinței de vaccinare. Eu sunt in continuare de parere ca vaccinarea este vitala.Virusul evolueaza. Vedem ca apar noi…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca in Romania, campania de vaccinare a fost un succes, dar ca acest lucru are ca efect o scadere a interesului pentru vaccinare. Asta este periculos in contextul noilor forme mai agresive ale virusului. El a facut apel ,la romani sa se vaccineze ca sa nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi la Bruxelles, ca in Romania campania de vaccinare a fost un succes. „Noi practic am oprit pandemia”, a adaugat seful statului care a indemnat din nou romanii sa se vaccineze. Articolul Klaus Iohannis: Noi practic am oprit pandemia apare prima data in Someșeanul.ro…

- Președintele Klaus Iohannis susține in continuare ca in Romania campania de vaccinare a fost un succes, chiar daca in ultima perioada ritmul imunizarilor a scazut foarte mult. Intrebat despre incetinirea campaniei de vaccinare in Romania și despre posibilitatea unui val 4 al pandemiei, in toamna, Iohannis,…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, susține ca țara noastra a oprit pandemia. Asta in contextul in care alte țari, cum ar fi Israelul sau Marea Britanie, se confrunta cu un nou val, fiind vorba despre varianta indiana Delta. „Știm din istoria pandemiilor ca se produc in valuri. La noi campania…

- Președintele Klaus Iohannis susține joi o declarație de presa, la finalul unei ședințe cu premierul și mai mulți miniștri in care s-a discutat despre masurile de relaxare de la 1 iunie. Cele mai importante declarații ale președintelui Klaus Iohannis: Am discutat azi despre pandemie, campania de vaccinare…

- ​​Președintele Klaus Iohannis susține joi o declarație de presa, la finalul unei ședințe cu premierul și mai mulți miniștri în care s-a discutat despre masurile de relaxare de la 1 iunie. Cele mai importante declarații ale președintelui Klaus Iohannis:Am discutat azi despre…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca nu exista dificultați in ceea ce privește campania de vaccinare și ca, daca este menținut acest ritm „ajungem la 100.000 de persoane vaccinate pe zi”. „Observam cu toții ca numarul de persoane nou infectate e considerabil mai mic decat saptamana trecuta…