Iohannis, la juramantul pentru al doilea mandat: Dragi romani de pretutindeni, si noua ne este dor de voi si va asteptam acasa!

- Presedintele Klaus Iohannis a depus juramantul de investire in functie pentru cel de-al doilea mandat, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. ”Preiau azi cu multe emoții al doilea mandat de președinte al Romaniei. Profund onorat de increderea care mi-a fost acordata,…

- Presedintele Klaus Iohannis a depus, sambata, juramantul de investitura in functie pentru al doilea mandat, in fata plenului reunit al Camerei Deputatilor si a Senatului. Seful statului a spus ca preia cu multa emotie al doilea mandat de sef al statului si a dat asigurari ca va fi presedintele tuturor…

