- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca in politica externa a Romaniei nu e loc pentru 39; 39;experimente discutabile in nume personal, amatorism, gafe diplomatice 39; 39;, conform Agerpres.ro Stabilitatea si predictibilitatea politicii externe a Romaniei sunt esentiale pentru credibilitatea noastra…

- Liviu Dragnea a relatat, duminica seara, la Antena 3, ca știe ce a vorbit Klaus Iohannis la intalnirea secreta cu liderii PNL. Conform lui Dragnea, Iohannis a spus ca va prelua PNL și il va conduce, iar apoi se va ocupa pentru a-l convinge pe Calin Popescu Tariceanu sa rupa coaliția cu PSD.”I-a…

- Intr-un interviu pentru Ziare.com, Cioloș a spus ca nu a luat o decizie in privința unei candidaturi, dar nu inlatura posibilitatea aceasta, adaugand ca pentru el „principalul obiectiv e ca, la sfarșitul lui 2019, Romania sa aiba un președinte democrat, care sa apere valorile și instituțiile democratice”.…

- "Se discuta despre posibililitatea unui "hard Brexit", dar nimeni nu-si doreste asa ceva. Probabilitatea unui hard Brexit e foarte mica, pentru ca ar insemnat ca aceste discutii devin mai complicate. Noi nu ne dorim acest scenariu, dar hard Brexitul, Brexitul fara intelegere nu e dorit nici de catre…

- Intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila a inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni. Cu o zi in urma, Administratia Prezidentiala informa ca seful statului a invitat-o pe Viorica Dancila la discutii. Ulterior, purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a confirmat…