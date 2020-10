Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, la finalul unei vizite la Institutul Național de Sanatate Publica ca vor fi luate toate masurile recomandate de specialiști, dar ca printre acestea nu se regasește și „nevoia amanarii alegerilor”, relateaza Agerpres. Sa nu exageram cu inchiderea școlilor…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, dupa o discuție cu INSP, ca evenimente precum nunțile și botezurile ar trebui restricționate. "Trebuie sa recunosc, sunt de parere ca evenimentele la care se aduna multa lume și probabil controlul devine mai greu vor trebui restricționate. Am…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca nu doreste revenirea la starea de urgenta. "Nu intentionez sa revenim la starea de urgenta", a spus Iohannis, dupa ce a efectuat o vizita la Institutul National de Sanatate Publica (INSP) impreuna cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. AGERPRES/(A-autor:…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, vineri, necesitatea respectarii masurilor preventive. "Nu trebuie sa intram in panica, insa trebuie sa fim constienti ca ne aflam intr-o situatie publica extrem de grava si daca vrem sa avem o viata apropiata de normalitate, trebuie sa respectam masurile", a…

- Klaus Iohannis a declarat, vineri, dupa vizita la Institutul National de Sanatate Publica, ca le recomanda romanilor sa poarte masca de protectie de fiecare data cand ies din casa. De asemenea, seful statului a precizat ca nu intentioneaza sa decreteze din nou starea de urgenta. ”Am facut o vizita la…

- "Nu intentionez sa revenim la starea de urgenta" Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, vineri, necesitatea respectarii masurilor preventive. "Nu trebuie sa intram în panica, însa trebuie sa fim constienti ca ne aflam într-o…

- Președintele Klaus Iohannis a facut, vineri, o vizita la Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Președintele a facut declarații la finalul vizitei. „Am vrut sa am o discuție directa cu experții care se ocupa de acest domeniu. Am gasit o instituție cu oameni foarte dedicați, foarte competenți,…

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat, vineri dupa-amiaza, Institutul National de Sanatate Publica (INSP). La finalul vizitei, seful statului a sustinut o declaratie de presa. Principalele declaratii: Am facut o vizita la INSP despre care se vorbeste foarte mult in ultima vreme si am vrut sa am o discutie…