Presedintele Klaus Iohannis a deschis oficial, miercuri, Targul international INDAGRA, dupa care a vizitat cateva standuri, a apreciat produsele, s-a fotografiat cu fermierii si producatorii si a criticat autoritatile pentru modul in care au gestionat pesta porcina.



In deschiderea targului, seful statului a spus ca Romania poate progresa semnificativ printr-o mai buna utilizare a fondurilor europene destinate agriculturii si a criticat autoritatile pentru masurile in privinta combaterii pestei porcine.



"Autoritatile statului trebuie sa fie constiente de responsabilitatile…