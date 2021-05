Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la inaugurarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta ca zilnic observam ca provocarile si amenintarile se diversifica si devin din ce in ce mai greu de combatut si ”este necesar ca vigilenta noastra sa creasca”. ”Am incredere ca acest proiect (…) va aduce valoare adaugata in contextual geopolitic actual. Zilnic observam ca provocarile si amenintarile (…) se diversifica si devin din ce in ce mai greu de combatut. Este necesar ca vigilenta noastra sa creasca si avem nevoie de conceptele si intrumentele adevcate pentru a raspunde pe masura”, a declarat…