Iohannis, la Guvern, anunță joi ce va intra în vigoare de luni: alte restricții Presedintele Klaus Iohannis a participat joi, 5 noiembrie, la sedinta de Guvern in care se iau decizii privind implementarea unor restrictii suplimentare pentru stapanirea pandemiei . In sinteza, masurile anuntate de presedintele Klaus Iohannis in cadrul sedintei de guvern. O sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta va avea loc vineri, 6 noiembrie, ocazie cu care propunerile vor fi reiterate. Cel mai probabil, lista de restrictii va fi aprobata printr-o Hotarare de Guvern emisa tot vineri, 6 noiembrie, si va intra in vigoare la nivel national incepand de luni, 9 noiembrie:… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi, 5 noiembrie, la sedinta de Guvern in care se iau decizii privind implementarea unor restrictii suplimentare pentru stapanirea pandemiei de COVID-19. In sinteza, masurile anuntate de presedintele Klaus Iohannis in cadrul sedintei de guvern. O sedinta a Comitetului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la sedinta de Guvern, ca sunt necesare masuri mai ferme pentru a controla extinderea pandemiei, ca sunt necesare masuri in plan national – scolile sa treaca in online toate, angajatii la telemunca, magazinele inchise la ora 9, iar circulatia pe timp…

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi, 5 noiembrie, la sedinta de Guvern in care se iau decizii privind implementarea unor restrictii suplimentare pentru stapanirea pandemiei de COVID-19. In sinteza, masurile anuntate de presedintele Klaus Iohannis in cadrul sedintei de guvern. O sedinta a Comitetului…

- Președintele Iohannis, in deschiderea ședinței de guvern: Toate școlile trebuie sa treaca in online; Angajații și din public, și din privat sa treaca la telemunca peste tot unde este posibil; Magazinele trebuie inchise seara, la ora 9; Circulația pe timpul nopții trebuie restricționata; Petrecerile…

- Președintele Iohannis: Angajații și din public, și din privat sa treaca la telemunca peste tot unde este posibil; Magazinele trebuie inchise seara, la ora 9; Circulația pe timpul nopții trebuie restricționata; Petrecerile publice și private, targurile și piețele trebuie interzise; Portul maștii trebuie…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi seara, in debutul ședinței de guvern la care participa, noi restricții in Romania pentru combaterea pandmeiei de coronavirus: școlile sa treaca toate in online, angajații și din public și din privat sa treaca la telemunca peste tot unde este posibil, magazinele…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni seara, ca masca va deveni obligatorie in spațiile deschise in toate județele care au rata de infectare mai mare de 1,5 la mia de locuiori. O astfel de decizie ar urma sa fie luata in ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Joi, decizia ar urma…

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat, vineri dupa-amiaza, Institutul National de Sanatate Publica (INSP). La finalul vizitei, seful statului a sustinut o declaratie de presa. „Am facut o vizita la INSP despre care se vorbeste foarte mult in ultima vreme si am vrut sa am o discutie directa cu expertii…