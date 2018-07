Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat, miercuri, sistemul educational din Romania, despre care a spus ca este unul invechit. In plus, seful statului a sustinut ca in Romania multe idei incoerente devin legi sau ordonante de urgenta. "Avem nevoie de o Romanie educata, o Romania in care numarul copiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut miercuri, in cadrul evenimentului de lansare a prototipului casei solare EFdeN, ca proiecul initiat de peste 50 de studenti, profesori si absolventi reprezinta cea mai buna dovada ca cercetarea din Romania se afla pe maini bune, iar modernizarea depinde de mentinerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca isi doreste un sistem de invatamant cu strategii bine gandite, in contextul in care acesta este, in prezent, invechit. "Avem nevoie de o Romanie educata, o Romanie in care numarul copiilor care fac performanta creste, in timp ce dezvoltarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat coalitia de guvernare la lansarea unei case solare care produce mai multa energie decât consuma. "Ideile fara cap si coada devin legi si ordonante", a spus acesta.

- Președintele Klaus Iohannis a participat la inaugurarea proiectului ”Casa Solara”, prilej cu care a explicat ca sistemul de educație din Romania este invechit, iar anumite idei incoerente devin legi sau OUG.”Am vorbit mereu despre Romania educata, despre o țara in care incurajam creativitatea.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri un mesaj Forumului National al IMM-urilor, context in care subliniaza ca decidentii politici nu reusesc sa inteleaga faptul ca niciun plan de afaceri de succes nu poate fi dus la bun sfarsit cu schimbari legislative si fiscale la fiecare guvernare. "Anul…

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO) avertizeaza ca noi initiative legislative din anumite state europene risca sa deturneze reformele adoptate anterior pentru consolidarea prevenirii coruptiei, lucru care ar putea constitui incalcari ale standardelor anticoruptie ale Consiliului Europei.