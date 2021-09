Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca mentinerea scolilor deschise cu prezenta fizica, in contextul pandemiei de COVID-19, depinde de responsabilitatea fiecaruia, subliniind ca "respectarea normelor sanitare si vaccinarea sunt esentiale".

- Ministerul Educației și Ministerul Sanatații ar trebui sa ajunga urgent la un acord cu privire la organizarea testarii anti-covid in unitațile de invațamant, astfel incat in noul an școlar toți elevii din Romania sa poata participa cu prezența fizica la cursuri, afirma Catalin Gherzan. „Testarea anti-covid…