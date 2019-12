Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a dat asigurari, marti, in sedinta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, ca va "veghea" sa nu se revina nici la sistemul protocoalelor din justitie, dar nici la interventia politicului in activitatea magistratilor.

- Președintele Klaus Ioahnnis a facut apel la magistrați sa susțina, in mod efectiv, implementarea recomandarilor Comisiei de la Veneția, MCV și GRECO. Seful statului a prezidat marți ședința CSM in care se alege noua conducere. Președintele Klaus Iohannis a criticat, totodata, tensiunile și lipsa de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in sedinta Consiliului Superior al Magistraturii ca nu doreste sa se implice in Justitie, desi este ”cel mai votat dintre politicieni”, de aceea nu va participa la prezentarea bilantului si la alegerea noii conduceri. In replica, judecatoarea Gabriela Baltag…

- Presedintele Comisiei de la Venetia, Gianni Buquicchio, face apel catre institutiile Republicii Moldova sa conlucreze pentru a asigura independenta si integritatea sistemului judiciar. Intr-o declaratie, oficialul aminteste ca, in avizul sau din octombrie, Comisia de la Venetia a recunoscut legitimitatea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca prin cererile de reexaminare a Legilor Justitiei sau prin trimiterea acestora la Curtea Constitutionala a reusit sa anuleze 70% din masurile care le-ar fi compromis. "In afara de faptul ca am alungat elefantii din sedinta de Guvern, ca am coborat in…

- Intr-un comunicat de presa, Comisia arata ca a trecut in revista evolutiile fata de raportul din ianuarie 2017, in care formulase 17 recomandari, si a constatat ca Bulgaria a actionat semnificativ pentru implementarea acestora.Progresele in cadrul MCV sunt suficiente pentru a considera…

- Starea societații civile din Romania continua sa fie in declin, așa cum reiese din Indexul Sustenabilitații Organizatiilor Societatii Civile pentru anul 2018. Autorii raportului arata ca inabușirea protestelor din 10 august, discursul denigrator al autoritaților publice la adresa organizațiilor neguvernamentale,…

- Ministra Justiției, Olesea Stamate, recomanda tuturor judecatorilor sa analizeze opinia preliminara a Comisiei de la Veneția, adoptata recent, inclusiv in contextul ultimelor evenimente din Moldova, legate de tentativa de revocare a mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii in lipsa…