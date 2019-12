Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a participat marti la sedinta plenului CSM in care se alege conducerea Consiliului pe anul 2020. Dupa ce si-a sustinut discursul, Iohannis a dorit sa plece, insa judecatoarea Gabriela Baltag a dorit sa-i transmita un mesaj chiar in plenul CSM."Ne-am bucura sa dati…

- Generalul locotenent Daniel Petrescu il va inlocui la conducerea Statului Major al Apararii pe Nicolae Ciuca, numit ministru in Guvernul Orban. Anunțul a fost facut de Președintele Klaus Iohannis intr-o declarație de prersa la Palatul Cotroceni, la finalul ședinței CSAT. Este prima ședința a Consiliului…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru sporirea atribuțiilor polițiștilor. Actul normativ prevede, printre altele, amendarea cu pana la 1.500 de lei a persoanelor care refuza sa furnizeze polițiștilor sau jandarmilor date de identificare sau sa se prezinte la sediul Poliției.…

- Presedintele Klaus Iohannis a confundat, joi, Presedintia finlandeza la Consiliul UE cu cea a Frantei. Seful statului a spus „Presedintia franceza nu procedeaza corect”, deși Finlanda detine, din luna ianuarie a acestui an, Presedintia Consiliului UE. Gafa este și mai mare in contextul in care Klaus…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește azi cu partidele parlamentare in vedere formarii unui nou Guvern, dupa ce Parlamentul a adoptat, joi, moțiunea de cenzura prin care i-a fost retrasa increderea Guvernului Dancila. Intr-o declarație de presa susținuta joi, Klaus Iohannis a spus ca “cea mai buna…

- Ministrul revocat al justiției, Ana Birchall, crede ca a gasit soluția pentru a pune capat faptelor de criminalitate organizata care au zguduit Romania in utlima perioada: refacerea protocoalelor secrete intre instituțiile din justiție și serviciile de informații. Surse guvernamentale au precizat pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa luni searala Palatul Cotroceni. Șeful statului a criticat modul in care a fost condusa ancheta de la Caracal, drept urmare a cerut demisia imediata a procurorului șef al DIICOT, Felix Banila. Președintele Iohannis s-a referit și la evenimentele…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut astazi o scurta declarație de presa la Palatul Cotroceni dupa decizia CCR prin care este admis parțial conflictul constituțional dintre președinte și premier. Judecatorii CCR au constatat ca Președintele Romaniei nu și-a executat in mod corect decizia de revocare,…