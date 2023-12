Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul reuniunii, șefii de stat și de guvern s-au axat pe teme complexe, cu mize majore pentru Uniune, pentru statele membre, inclusiv pentru Romania și cetațenii sai. Acestea au vizat extinderea UE, revizuirea Cadrului Financiar Multianual 2021-2027, sprijinul pentru Ucraina, situația din Orientul…

- Liderii europeni au decis sa inceapa negocierile cu Ucraina și Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeana, a declarat șeful Consiliului European. Summitul UE a decis sa acorde Georgiei statutul de candidat la UE, a declarat președintele Consiliului European.„Consiliul European a decis…

- Romania considera ca Republica Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest trebuie sa ajunga in Uniunea Europeana si ca trebuie gasite cai pentru accelerarea negocierilor, a declarat la Bruxelles presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. {{718224}}„Noi ne-am implicat, eu m-am implicat, echipa s-a implicat din…

- Viitoarea extindere a Uniunii Europene este pe agenda discutiilor la Bruxelles, unde in urmatoarele trei zile sunt programate trei summituri. Astazi are loc Summitul UE – Balcanii de Vest, in conditiile in care mai multe tari din regiune au inceput deja procesul de negocieri, iar Bosnia si Hertegovina,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, de miercuri pana vineri, la Bruxelles, la Summitul Uniunea Europeana – Balcanii de Vest si la Consiliul European, context in care va sustine luarea unor decizii privind deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Ucraina si Republica Moldova, „progresele substantiale…

- Un sondaj al Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR), un influent think-tank european, arata ca 32% dintre respondenții din Romania susțin ideea aderarii Ucrainei la UE, in vreme ce 29% se opun. Sondajul realizat in șase țari UE arata ca majoritatea respondenților sunt deschiși la ideea primirii…

- Președintele Iohannis pleaca iar din țara. De data aceasta, mai aproape, in Europa. Klaus Iohannis va participa, de miercuri pana vineri, la Bruxelles, la Summitul Uniunea Europeana – Balcanii de Vest si la Consiliul European, anunța A dministrația Prezidențiala. In comunicat se mai arata ca peședintele…

- Comisia Europeana a adoptat Pachetul de extindere 2023, care ofera o evaluare detaliata a stadiului actual si a progreselor inregistrate de Albania, Bosnia si Hertegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia si, pentru prima data, Ucraina, Republica Moldova si Georgia pe drumul lor…