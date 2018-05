Stiri pe aceeasi tema

- Mesaj dur al lui Klaus Iohannis. Președintele a transmis un semnal coaliției de guvernare. Este un nou atac pe care șeful statului il face la adresa masurilor, in special cele fiscale și din justiție, luate de PSD și ALDE. ” Imi doresc o țara puternica, bine ancorata in Europa și in valorile europene.…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, miercuri, o declaratie de presa in Sala Unirii din Palatul Cotroceni. Iohannis a anuntat ca transmite legile justitiei inapoi la CCR si sesizeaza Comisia de la Venetia. Presedintele a acuzat PSD ca a “imbrobodit poporul” in campania electorala, dupa care a inceput…

- "Presedintele a facut ceea ce trebuia sa faca, si anume sa atraga atentia asupra disfunctionalitatilor majore care sunt provocate de legislatia salarizarii in domeniul public si de bulversarea fiscala introdusa prin Ordonanta 79, Ordonanta 4 privind supraimpozitarea contractelor part-time, Ordonanta…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, context in care a atentionat Executivul ca efectele legislatiei salarizarii bugetarilor arata ca legea se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, la intalnirea cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, un avertisment pentru Executiv, sustinand ca legea salarizarii se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii, anunta Administratia Prezidentiala.…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut socoteala premierului Viorica Dancila si minisrului Muncii, Olguta Vasilescu, asupra efectelor negative pe care legea salarizarii le are inca asupra angajatilor, desi a trecut un trimestru de cand reforma fiscala a intrat in vigoare.

- Reforma fiscala, legea salarizarii unitare si promovarea unei noi legi a pensiilor vor oferi sustenabilitate sistemului de pensii pe o perioada lunga de timp, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, joi, la o intrevedere avuta cu o delegatie a Fondului Monetar International (FMI). Potrivit…