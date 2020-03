Stiri pe aceeasi tema

- "In contextul actual, al combaterii raspandirii infectiei cu coronavirus, va cer sa vegheati cu responsabilitate, dar si cu calm, la intarirea controlului la frontierele maritime, aeriene si terestre. Traversam o perioada complicata la nivel global, iar cetatenii au nevoie si de sprijinul dumneavoastra…

- Președintele Klaus Iohannis, a afirmat, marți, prezent la bilanțul activitații Ministerului Afacerilor Interne (MAI), ca, in funcție de cum vor acționa structurile acestei instituții depinde „ca panica sa nu se instaureze”, referitor la raspandirea noului tip de coronavirus.„In contextul actual,…

- Ziarul Unirea MAE: Recomandari pentru cetațenii romani privind calatoriile in strainatate in contextul raspandirii infecției cu COVID-19 Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani, in contextul raspandirii infecției cu COVID-19, care se afla sau intenționeaza sa calatoreasca in strainatate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomada romanilor care calatoresc in strainatate sa consulte cu regularitate informațiile de pe pagina de internet a MAE, pentru a fi la curent cu masurile excepționale luate de state in contextul raspandirii infecției cu coronavirus.„In contextul raspandirii…

- In contextul raspandirii infecției cu COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani care se afla sau intenționeaza sa calatoreasca in strainatate sa se informeze din timp cu privire la masurile dispuse de autoritațile din țara de destinație/tranzit

- Presedintele Klaus Iohannis a dat asigurari joi ca nu exista niciun motiv real de panica in contextul situatiei generate de aparitia cazurilor de coronavirus in Europa si de confirmarea unui caz pe teritoriul Romaniei, el precizand ca institutiile responsabile au luat toate masurile pentru a impiedica…

- „Domnule președinte Iohannis, fiți președintele TUTUROR ROMANILOR! Convocați, urgent, Consiliul Suprem de Aparare a Țarii și cereți tuturor instituțiilor abilitate sa aiba pregatite procedurile clare și logistica necesara pentru a evita raspandirea epidemiei și in Romania! Daca va pasa, faceți apel,…

- Delegatia FC Barcelona care va face deplasarea in Italia, la Napoli, pentru un meci din Liga Campionilor, va trebui sa se supuna unui control pe aeroportul Napoli-Capodichino, pentru a se vedea daca exista cineva cu febra, in contextul raspadirii coronavirusului in Italia, a anuntat As, citand ESPN.Astfel,…