Iohannis l-a iertat pe Dumnezeu De parca nu-i fusese de ajuns rastignirea, bietul Iisus a fost osandit de Iohannis și la surghiun, taman inainte de Inviere. Președintele este un om credincios, fara indoiala, dar nu putea tolera ca intr-un stat de drept sa se insinueze cetațeanul Hristos și sa dea valorile europene peste cap, punand credința pe primul plan. Apoi, […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

