Iohannis, justificare pentru aducerea PSD în guvern: Trecem prin momente când se impune ca guvernarea să reprezinte majoritatea românilor Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la un eveniment al PNL desfașurat la Ștefanești (Argeș), ca PNL are in sfarșit un președinte care este și premier. Iohannis a justificat și aducerea la guvernare a PSD, spunand ca ”trecem prin momente cand se impune sa strangem randurile și sa aducem la aceeași masa viziuni politice diferite, astfel incat guvernarea sa reprezinte majoritatea romanilor”. Discursul integral al lui Klaus Iohannis: Buna ziua, dragi liberali! Ma bucur sa ne revedem in acest loc simbolic, in acest loc plin de istorie, in acest loc incarcat de semnificații nu numai pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a fost prezent astazi in Argeș la aniversarea a 147 de ani de la inființarea PNl. Evenimentul a fost organizat la Muzeul Național Bratianu. Discursul președintelui Romaniei, Klaus Iohannis: ”Buna ziua, dragi liberali! Ma bucur sa ne revedem in acest loc simbolic, in acest…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, la aniversarea PNL de la Vila Florica, ca a ramas acelasi partid autentic, care nu si-a abandonat niciodata in cei aproape 150 de ani de existenta doctrina, crezul sau valorile. Timpul luptelor politice interne a trecut, cel putin asa cred eu, a spus…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut marti, 24 mai 2022, o alocutiune cu prilejul evenimentului de aniversare a 147 de ani de la infiintarea Partidului National Liberal, organizat la Muzeul National Bratianu din Stefanesti, judetul Arges.Va prezentam in continuare textul alocutiunii, conform…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, dupa intalnirea cu președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, ca Romania sprijina integrarea in UE a Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, susține ca inca de la preluarea mandatului de ministru a fost in discuții cu autoritatea naționala de resort pentru majorarea nomenclatorului de bunuri din rezerva de stat, o acțiune preventiva a statului roman. „Romania are stocuri pregatite pentru o buna…

- Prim-vicepreședintele PNL Rares Bogdan a declarat, duminica, la Consiliul National, ca “a fost speriat” de faptul ca in Partidul National Liberal ar putea fi din nou un festival al democratiei, cum s-a intamplat la alegerile din toamna anului trecut, precizand ca acest lucru ar fi pus partidul pe spate,…

- Catalin Gherzan: “Romania trebuie sa propuna soluții și sa se faca auzita in Europa și in lume” Fara o politica interna solida nu putem avea o politica externa, afirma Catalin Gherzan. “Atat timp cat Romania se reduce doar la stadiul vegetativ de a repeta mesajele UE și NATO, vom continua sa mergem…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, sambata, la Siret, ca va merge, duminica, la baza militara NATO de la Kogalniceanu, precizand ca exista planuri sa vina si forte suplimentare in Romania, pe langa militarii care au ajuns deja in tara noastra. Noi ne pregatim ca sa ne aparam, nu intentionam sa…