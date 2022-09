Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului a primit vizita presedintelui Republicii Moldova la Cotroceni. Klaus Iohannis a asigurat-o pe Maia Sandu de tot sprijinul Romaniei in demersul Republicii Moldova spre aderarea la Uniunea Europeana.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a avut, luni, la sediul MApN, o intrevedere cu ambasadoarea SUA la NATO, Julianne Smith, discutiile vizand evolutiile de securitate din regiunea Marii Negre si razboiul din Ucraina, precum si deciziile aliate majore. Potrivit unui comunicat al MApN, Dincu…

- Președintele Romaniei susține ca Guvernul nu are in plan masuri de austeritate pentru a combate o eventuala criza economica, pentru ca „atunci cand Europa a incercat sa combata criza prin masuri de austeritate, rezultatul nu a fost bun”. Declarațiile lui Klaus Iohannis au fost facute in prima conferința…

- Statutul de candidat al Ucrainei aderarea la UE va „aduce victoria mai aproape”, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa ce Comisia Europeana și-a dat vineri avizul pentru ca Ucraina și Republica Moldova sa devina candidate la aderare. „Ucrainenii sunt gata sa moara pentru perspectiva…

- Klaus Iohannis s-a intalnit joi, in timpul vizitei in Ucraina, cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Seful statului roman a facut apel la sprijinirea Ucrainei si a precizat ca „este datoria noastra sa actionam”.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi vineri, 17 iunie 2022, pe Majestatea Sa Philippe, Regele Belgienilor la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta, anunta Administratia Prezidentiala. Pe langa convorbirile oficiale, cei doi sefi de stat se vor intalni cu militarii romani,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, in cadrul conferintei comune cu presedintele Emmanuel Macron, ca a avut o discutie cuprinzatoare cu presedintele Macron si cu privire la perspectivele extinderii spatiului Schengen si ca a explicat asteptarea legitima a Romaniei cu privire la aderare.…