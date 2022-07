Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis saluta aniversarea a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre Romania și Statele Unite ale Americii. Redam mesajul transmis de președinte, cu acest prilej: „Parteneriatul Strategic cu SUA a avut un rol determinant in transformarea democratica a țarii noastre…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj prin care saluta aniversarea astazi, 11 iulie 2022, a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii.Va prezentam in continuare textul mesajului:Parteneriatul Strategic cu SUA a avut un rol determinant…

- In cadrul unei conferințe de presa, președintele Klaus Iohannis ne transmitea ca Visa Waiver, care permite intrarea romanilor in SUA, nu ii intereseaza pe foarte mulți romani și arata ca este greu de crezut ca țara noastra va obține aceasta facilitate. In schimb, in mesajul prin care saluta Parteneriatul…

- Astazi se implinesc 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii. Cu acest prilej, premierul Nicolae a transmis un mesaj, in care a declarat ca „dezvoltarea Parteneriatului Strategic pe toate dimensiunile sale de cooperare a devenit o prioritate a Romaniei”.…

- Romania s-a indepartat de includerea in programul Visa Waiver dupa ce rata de refuz in cazul vizelor pentru SUA solicitate de romani in scop turistic sau pentru afaceri a crescut in 2021 la 17.03% , fata de 10.14% cat a fost in urma cu doi ani, potrivit unui document publicat de Departamentul de stat…

- „Salut anuntul presedintelui Biden privind cooperarea energetica dintre Romania si Statele Unite ale Americii, cu 14 milioane de dolari pentru o noua etapa a programului de reactoare modulare in Romania. Asigurarea securitatii energetice este un obiectiv comun al Parteneriatului Strategic intre Romania…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a elaborat si pune la dispozitia cetatenilor romani un pliant (de tip „Smart Flyer”) care contine informatii utile referitoare la pasii de urmat pentru obtinerea vizei necesare pentru calatorii de scurta sedere in Statele Unite ale Americii, in scop de afaceri…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a pus la dispoziția romanilor care vor sa aplice pentru viza turistica de SUA un pliant online cu pașii de urmat. Instituția condusa de ministrul Bogdan Aurescu a precizat ca este foarte important ca romanii sa nu aplice pentru viza daca nu indeplinesc condițiile…