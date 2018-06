Stiri pe aceeasi tema

- „Politicienii care azi se declara victime ale abuzurilor justitiei si etaleaza fara nicio urma de bun simt eticheta de condamnati sau detinuti politic ar trebui sa nu mai intineze memoria dramelor prin care ati trecut cu atata demnitate”, a declarat Iohannis la ceremonia de decorare a unor fosti detinuti…

- "Sunt deosebit de onorat sa-i decorez, in numele statului roman, pe unii dintre ultimii fosti detinuti politic, oameni care au luptat pentru ca valorile libertatii si democratiei sa renasca. Dumneavoastra sunteti dovada vie ca in timpul regimului comunist au existat si eroi care au salvat onoarea natiunii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat faptul ca nu e interesat de parerea lui Liviu Dragnea despre revocarea sefei DNA, in conditiile in care liderul PSD punctase faptul ca presedintele a intarziat „neconstitutional de mult“ cu decizia si nu exclude o posibila suspendare a acestuia.

- Liviu Dragnea nu se lasa si raspunde cu ironie la ironie. Prezent la Scoala politica de vara a TSD de la Constanta, liderul social democrat a declarat ca va citi adresa pe care seful statului a trimis-o privind nominalizarea lui Gabriel Vlase la sefia SIE pana o va intelege. „Intr-adevar, am primit…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca mitingul anunțat de catre cei de la PSD ii amintește de celebrele mitinguri organizate de Partidul Comunist Roman, inainte de 1989.”Mi se pare o ciudațenie, ca sa nu folosesc alte expresii. Un miting organizat de guvernanți ca sa se autosusțina…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la uzina Dacia de la Pitești, ca daca am avea km de autostrada promiș d epoliticieni, am avea "autostrazi cat China", insa in realitate situația este una grava, atat pe drumuri, cat și pe calile ferate."Cred ca daca am aduna promisiunile de km de…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, sambata, la Blaj, intrebat despre anuntul facut de premierul Viorica Dancila referitor la vizita Suveranului Pontif in Romania ca nu crede ca ”doamna a inteles ce s-a vorbit acolo”.„Dați-mi voie sa cred ca nu a ințeles doamna foarte bine despre ce s-a vorbit…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va face un anunt astazi dupa cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Cu cateva ore inainte, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca nu a mai discutat cu seful statului despre acest subiect. Mai mult, Toader si-a piermis si o serie…