Iohannis: Investiţiile britanice în România ar putea fi mai substanţiale Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca investitiile britanice in Romania ar putea fi mai substantiale, punctand ca trebuie gasite modalitati de diversificare a legaturilor bilaterale in domeniul afacerilor. "Cooperarea comerciala romano-britanica este si ea foarte buna, anul trecut schimburile inregistrand cel mai ridicat nivel din istorie, in valoare de peste 4 miliarde de euro. Investitiile britanice in Romania ar putea fi mai substantiale si trebuie sa gasim modalitati de a diversifica in continuare legaturile bilaterale in domeniul afacerilor", a declarat Iohannis la receptia oferita… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania are inca decalaje economice si sociale in raport cu vestul Europei, context in care a subliniat ca modernizarea tarii noastre in urmatoarele decenii depinde, intr-o masura decisiva, de investitiile in inovare. "Acum, cand marcam…

- Romania a aderat la trei inițiative care se concentreaza pe modul in care evoluțiile tehnologice vor modela viitorul Europei. Inițiativele vizeaza accelerarea procesului de digitizare a societații și a economiei europene și creșterea performanței digitale europene la nivel global, printre care și adoptarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de decorare a ambasadorului Regatului Spaniei la Bucuresti, Ramiro Fernandez BachillerAstfel, in semn de deosebita apreciere pentru contributia personala avuta la dezvoltarea si promovarea relatiilor bilaterale dintre Romania si Regatul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru decorarea ambasadorului extraordinar si plenipotentiar al Regatului Spaniei la Bucuresti, Ramiro Fernandez Bachiller, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, seful statului i-a conferit ambasadorului…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, a evidențiat miercuri, pe fondul amenințarilor balistice la nivel regional și global, relevanța cooperarii dintre Romania și SUA in domeniul apararii antiracheta.

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit in cadrul Summit-ului B9, de la București, despre faptul ca in Romania, cu ajutorul tututor forțelor politice, s-a ajuns la un consens pentru alocarea a 2% din PIB pentru Aparare. Președintele a dat ca exemplu Romania in materie de colaborare politica.”Dupa…

- Cooperarea moldo-romana in domeniul turismului și perspectivele de realizare a unor proiecte comune care ar impulsiona dezvoltarea acestei ramuri in ambele țari au fost analizate astazi, in cadrul intrevederii premierului Pavel Filip cu ministrul Turismului al Romaniei, Bogdan

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o, marti, pe Paivi Pohjanheimo, ambasadorul Republicii Finlanda in Romania, intr-o vizita de curtoazie, in cadrul discutiilor accentul fiind pus pe componenta cooperarii in domeniul educatiei. Potrivit unui comunicat al Guvernului, tema centrala a discutiilor…