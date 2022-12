Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se afla, vineri, intr-o vizita de lucru in Republica Elena. Seful statului a avut o intrevedere cu Prim-ministrul Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis, in fotografiile de la primirea oficiala aparand si Peanut, cainele premierului grec. Presedintele Klaus Iohannis a inceput…

- Vicepresedintele Partidului Socialistilor Europeni, europarlamentarul Victor Negrescu, a prezentat in detaliu toate eforturile facute de social-democratii europeni pentru sprijinirea aderarii Romaniei la spatiul Schengen, in cadrul unui eveniment organizat de PES activists Romania si Partidul Social…

- Vicepreședintele Socialiștilor Europeni, eurodeputatul Victor Negrescu: ”Familia social-democraților europeni iși reitereaza sprijinul total in vederea aderarii Romaniei la spațiul Schengen! Atacurile anumitor politicieni din opoziție pe acest subiect afe

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, la Palatul Elysee, o intalnire bilaterala cu omologul francez, Emmanuel Macron, in marja participarii la Forumul pentru Pace de la Paris. Surse oficiale au declarat pentru AGERPRES ca discutiile au vizat aderarea Romaniei la spatiul Schengen, situatia din…

- Presedintele Klaus Iohannis a confirmat vineri seara ca a discutat la Palatul Elysee cu omologul francez, Emmanuel Macron, despre aderarea Romaniei la spatiul Schengen, despre situatia de securitate din regiune, dar și despre prezenta militara franceza in tara noastra.

- Președintele Klaus Iohannis a salutat deschiderea recenta a negocierilor la UE a Republicii Macedonia de Nord, in cadrul unei intrevederi cu președintele statului, Stevo Pendarovski, oferind disponibilitatea statului de a impartași experiența.

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, s-a intalnit cu Stefan Lofven, fost premier al Suediei, ocazie cu care "a fost reafirmat sprijinul total al socialiștilor europeni pentru intrarea Romaniei in spațiul Schengen".

- Președintele Klaus Iohannis și premierul olandez Mark Rutte, aflat in vizita in Romania, au discutat despre aderarea țarii noastre la Schengen. La final, in cadrul unei conferințe comune, Rutte a afirmat ca țara sa nu e „in principiu” impotriva aderarii Romaniei la acest Spațiu. „Olanda nu e, in principiu,…