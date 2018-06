Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste la aceasta ora cu delegatia Comisiei de la Venetia, aflata intr-o vizita de doua zile la Bucuresti, pe tema modificarilor la legile justitiei. Tot astazi, de la ora 15.00, delegatia se va intalni cu membrii Biroului Comisiei speciale care a modificat legile…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste astazi, de la ora 12.00, cu delegatia Comisiei de la Venetia, aflata intr-o vizita de doua zile la Bucuresti, pe tema modificarilor la legile justitiei.

- O delegatie a Comisiei de la Venetia a ajuns la Bucuresti pentru a face o analiza a Legilor Justitiei. Delegatia va avea intrevederi cu presedintele Romaniei, Ministerul Justitiei, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea Constitutionala, Biroul Procurorului General si ...

- O delegatie a Comisiei de la Venetia efectueaza, luni si marti, o vizita in Romania pentru a avea un schimb de opinii cu privire la cele trei proiecte de modificare a legii referitoare la organizarea judiciara, a legii privind Consiliul Superior al Magistraturii si a legii privind statutul judecatorilor…

- O delegație a Comisiei de la Veneția urmeaza sa ajunga, luni, la București pentru a face o analiza a Legilor Justiției. Delegația va avea o serie de intalniri atat cu președintele Iohannis, cat și cu ministrul Justiției, dar și cu reprezentanții comisiei parlamentare pentru Legile Justiției, scrie…

- O delegație a Comisiei de la Veneția va vizita Romania in perioada 11-12 iunie pentru discuții pe tema modificarilor aduse legilor justiției. “O delegatie a Comisiei de la Venetia se va afla in vizita in Romania pentru o serie de ...

- Presedintele Klaus Iohannis considera utila organizarea cat mai rapida a unor consultari directe intre reprezentantii autoritatilor publice si ai societatii civile din Romania cu expertii Comisiei de la Venetia cu privire la legile Justitiei. "Avand in vedere dezideratul de a se ajunge la solutii legislative…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri seara, intrebat despre solicitarile asociatiilor magistratilor de a retrimite Parlamentului legile justitiei, ca este constient de parghiile constitutionale pe care le are si ca se va exprima in momentul in care legile vor ajunge la el pentru promulgare.…