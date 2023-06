Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova e singura in fața Rusiei. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, spune ca Romania nu o poate apara militar in fața unui potențial atac, din cauza NATO."Nu vad modalitați prin care sa intervenim in cazul unui conflict, dar putem interveni pentru instruirea personalului din Moldova.…

- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a prezentat, joi seara, calcule care arata ca Romania poate pierde pana la 1,4 miliarde de euro, daca nu implementeaza o reforma a asa-numitelor pensii speciale (pensiile de serviciu), conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pastrarea in vigoare a pensiilor ”speciale” risca sa aduca Romania o pierdere de miliarde de euro, pentru ca Uniunea Europeana nu este de acord cu ele. Romania va pierde o parte din banii din PNRR, pentru ca parlamentarii se incapațaneaza sa pastreze aceste sistem de pensii speciale, de care beneficiaza…

- Reforma pensiilor trebuie facuta așa incat sa avem un sistem echitabil si sustenabil, sa putem asigura pensii decente și in 10-20 de ani de acum incolo, a declarat președintele Klaus Iohannis, in condițiile in care se intețesc vocile conform carora coaliția PNL – PSD – UDMR ar fi dispusa mai degraba…

- Sistemul de pensii trebuie sa fie sustenabil, spune Klaus Iohannis despre eliminarea pensiilor speciale, condiție cuprinsa in PNRR. „Nu cred ca este cazul sa dau eu sugestii celor care lucreaza pe proiectul de pensii”, adauga șeful statului. „Trebuie sa vedem fondul problemei. Sistemul de pensii trebuie…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu spune ca Romania are deja o lege buna prin care sa corecteze neregulile legate de pensiile speciale. E greu insa de spus cine are pensii speciale, caci ale militarilor nu sunt speciale, nici cele ale polițiștilor. Ar ramane cei din servicii și magistrații, conform declarațiilor…

- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos a fost intrebat, miercuri, daca Romania risca sa piarda bani din PNRR din cauza unui eventual refuz al partidelor din coaliție de a pune in practica recomandarile europene privind pensiile speciale. Bolos a declarat ca, daca Comisia Europeana va insista si…

- Deputatul Brian Cristian : argumente pentru demiterea ministrului muncii! „De ce trebuie sa plece Marius Budai, ministrul PSD al salvarii pensiilor speciale: -Nu a fost in stare sa scrie un proiect corect de eliminare a pensiilor speciale. Din cauza lui, Romania risca sa piarda banii din PNRR pentru…