Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, joi, in prima instanta, achitarea lui Victor Ponta si a lui Dan Sova in dosarul Turceni-Rovinari. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata de DNA.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat miercuri, pentru 19 aprilie, pronuntarea sentintei in dosarul „Rovinari – Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infrac...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat marti, pentru 4 aprilie, pronuntarea sentintei in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals &icir...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da marti sentinta in dosarul ‘Rovinari – Turceni’, in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Decizia magistratilor nu…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, pe numele caruia Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a emis un mandat european de arestare, a declarat, miercuri, ca nu considera o problema schimbarea de informatii cu SRI atunci cand se intocmeste lista unui cabinet. Acesta a spus ca, in locul lui Victor Ponta…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului premier Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Cererea…

- Elena Udrea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde era programat un nou termen in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu, potrivit AGERPRES.Citeste si: Declaratia…

- Victor Ponta, fost premier al României, a fost audiat luni la Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de martor, în dosarul în care fostul deputat Sebastian Ghița este acuzat de corupție și șantaj, alaturi