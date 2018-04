Leul se intareste, dobanzile cresc

Majorarea ofertei de valuta, in contextul in care companiile se pregatesc sa achite taxele si impozitele trimestriale la bugetul de stat, a permis leului sa se aprecieze fata de euro, in timp ce dolarul si francul elvetian au crescut. In schimb in piata monetara indicii ROBOR au avut o zi de crestere. Cel la trei luni, utilizat la calcularea… [citeste mai departe]