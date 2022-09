Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat a propus majorarea salariului minim brut de la 2550 de lei la 3000 de lei lunar, adica o creștere neta de 250 de lei. Premierul Nicolae Ciuca a afirmat marți, 30 august, ca „in funcție de evoluția colectarilor la buget” și de discuțiile din coaliție, „vom ajunge la o concluzie”.„Va…

- AHK Romania anunța cifrele privind schimburile comerciale dintre Germania și Romania in prima jumatate a anului 2022, conform Biroului Federal de Statistica (Destatis). Volumul schimburilor comerciale dintre Germania și Romania iși menține tendința ascendenta și in prima jumatate a anului 2022, insumand…

- Peste 3.500 de companii au intrat in insolventa in primul semestru al acestui an in Romania, industria prelucratoare si constructiile fiind domeniile cele mai afectate, potrivit unei analize realizate de o companie de profil.Sectorul constructiilor este afectat semnificativ de cresterea pretului…

- PSD susține ca se impune reluarea, la nivelul coaliției de guvernare, a discuțiilor privind aplicarea reglementarii prețurilor la energie și gaze in Romania, pe o perioada limitata. PSD revine cu aceasta soluție, prezentata inca de la inceputul anului, deoarece realitatea economico-sociala o impune.…

- Guvernul a reusit sa mentina ''statistica'' cresterii economice ''in cea mai mica banda de fluctuatie posibila'', a afirmat, vineri, premierul Nicolae Ciuca, care a adaugat ca pastrarea cotei unice de impozitare, incurajarea investitiilor si a mediului de afaceri sunt "vitale" pentru pastrarea acestui…

- Intr-un context volatil generat de scumpirea materialelor de construcție și a utilitaților, de cresterea inflatiei, dar și de conflictul la granița și de efectele pandemiei, piața locala imobiliara ar putea inregistra, totuși, pe termen scurt și mediu, o creștere a valorii de listare a proprietaților…

- Companiile se confrunta cu numeroase provocari in urma pandemiei de Coronavirus și pe fondul razboiului care a izbucnit in Ucraina. Totuși, aproximativ jumatate dintre companiile chestionate se descurca bine. Acest lucru il arata actualul chestionar de conjunctura realizat de AHK Romania in aprilie…