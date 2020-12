Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei a avut, joi, o intalnire la Palatul Cotroceni cu premierul propus, Florin Citu, si cu liderii partidelor in jurul carora se va forma majoritatea parlamentara, potrivit Mediafax.Șeful statului a avut, joi dimineața, o intalnire cu premierul propus, Florin Citu. De…

- Liberalii incep, joi, discutiile pentru formarea unei majoritati parlamentare in vederea sustinerii noului Guvern. Miercuri, presedintele PNL, Ludovic Orban , a anuntat ca discutiile se vor purta cu USR PLUS, UDMR si grupul minoritatilor nationale din Camera Deputatilor, informeaza Agerpres. "In cadrul…

