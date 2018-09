Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a primit joi, 13 septembrie a.c, delegația Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția).”Intalnirea a avut loc in cadrul pregatirii avizului Comisiei cu privire la recentele modificari ale Codului penal și…

