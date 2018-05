Institutiile statului trebuie sa redea increderea romanilor de pretutindeni in tara lor, pentru ca numai astfel romanii din diaspora pot reveni acasa si pot contribui la dezvoltarea unei Romanii puternice, punandu-si in slujba comunitatii aptitudinile, mentalitatea si experienta dobandite in strainatate, afirma presedintele Klaus Iohannis, in mesajul transmis cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni. "In ultima duminica a lunii mai, sarbatorim Ziua Romanilor de Pretutindeni. Indiferent ca traiesc in tara sau in afara ei, romanii au astazi ocazia sa se simta si mai aproape unii de altii, legati…