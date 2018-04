Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis ii indeamna pe tineri sa intre in politica, pentru a duce la o viata politica in care nu se mai regasesc actele de imoralitate si fuga de responsabilitate. ”Intrati, deci, dragi tineri, in politica si schimbati politica din Romania in mai bine!”, le-a spus presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla joi in municipiul Bacau, unde va vizita societatea comerciala Aerostar SA si va participa la dezbaterea ''Viziunea tinerilor pentru viitorul Romaniei'', potrivit Administratiei Prezidentiale. Conform unui comunicat al Administratiei prezidentiale, seful…

