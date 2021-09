Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a testat, sambata, noul model Dacia Duster, varianta facelift produsa la Mioveni, el marturisind ca experienta sofatului a fost „pe masura asteptarilor”. El a apreciat modul in care economia a trecut peste criza sanitara si a incurajat Guvernul si mediul de afaceri sa mentina…

- Medicul Alexandru Rafila spune ca valul 4 al pandemiei COVID ar putea fi cel mai dificil de pana acum, in condițiile in care Romania are a doua cea mai mare rata de reproducere a infecției din Europa. El se așteapta ca acest val sa dureze pana la jumatatea lunii noiembrie, cel puțin, iar numarul de…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, este de parere ca valul patru al pandemiei nu se poate justifica in Romania, atat timp cat țara noastra are vaccin si adauga ca populatia trebuie doar sa se imunizeze impotriva virusului, inforneaza News . Intrebat marți de jurnaliști despre ce masuri se vor lua pentru…

- Piata auto din Romania inregistreaza o usoara revigorare in 2021, cu vanzari mai mari in fiecare luna, iar piata auto din Europa da semne ca isi va reveni din a doua jumatate a acestui an, potrivit unui raport al firmei de consultanta PwC. "Piata auto europeana inca se lupta cu impactul…

- Comisia Europeana a adoptat o decizie de adecvare in baza Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) prin care da unda verde continuarii transferului de date cu caracter personal catre Regatul Unit in ciuda Brexitului.