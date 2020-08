Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa, susținuta la Palatul Cotroceni, ca școala trebuie sa inceapa, fizic, cu reguli speciale pentru pandemia de coronavirus. In acest an, spune șeful statului, „școala nu va incepe ca de obicei, cand lumea se aduna in curtea școlii”, dar aceasta „trebuie sa inceapa, fiindca este inadmisibil […]