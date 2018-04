Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis spune, intr-un mesaj transmis la prezentarea raportului de activitate al Consiliului Concurentei pentru anul 2017, ca anul trecut a adus si contributii concrete in sectoare precum cel financiar-bancar, energetic, al asigurarilor sau cel medical, insa raman unele bariere si…

- Presedintele Klaus Iohannis spune, intr-un mesaj transmis la prezentarea raportului de activitate al Consiliului Concurentei pentru anul 2017, ca anul trecut a adus si contributii concrete in sectoare precum cel financiar-bancar, energetic, al asigurarilor sau cel medical.

- Intr-un mesaj cu ocazia prezentarii raportului de activitate al Consiliului Concurenței pentru anul 2017, președinele Klaus Iohannis a precizat ca inca politicile publice ignora principiile bunei guvernari și importanța protejarii concurenței mediului economic. Șeful statului a mai precizat și ca integrarea…

- Exista o ascensiune a "democratiilor iliberale" in Europa, a declarat duminica, intr-un interviu, presedintele francez Emmanuel Macron, care a adaugat ca independenta magistratilor este pusa in pericol in tari ca Polonia si Ungaria, dar si de catre "unii in Romania", salutand in acest context munca…

- "Iau Europa asa cum este. Nu impartasesc niciuna dintre valorile (premierului ungar) Viktor Orban, dar el este acolo, a fost ales. Asistam la o ascensiune a democratiilor iliberale", a spus Macron intr-un amplu interviu pentru BFMTV, RMC si Mediapart, la un an de presedintie. "De o parte,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea care prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina.

- Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a afirmat, miercuri, la prezentarea bilantului pe 2017, ca aproximativ 1.000 de inculpati au fost trimisi in judecata, printre ei fiind trei ministri, 5 deputati, un senator si doi secretari de stat. Ea a mentionat ca urmare a deciziei CCR pe abuzul in serviciu au fost…

- Senatul a adoptat, pe 21 februarie, un proiect de lege, cu amendamente admise, care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare, inlocuire si exploatare pe…