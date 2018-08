Iohannis, înaltă trădare. Ludovic Orban: Este o inepție prezentată de Dragnea "Este o ineptie pe care a prezentat-o acelasi Dragnea, care este din ce in ce mai rupt de realitate si care este clar ca altceva in afara de dorinta de a scapa de puscarie nu mai are in cap", a spus Orban, la Parlament, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, intrebat cu privire la faptul ca suspendarea presedintelui tarii este repusa in discutie sub aspectul acuzatiei de inalta tradare, potrivit Agerpres. Ce a declarat Liviu Dragnea Duminica seara, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca unii dintre colegii sai de partid lucreaza la un document ce vizeaza punerea sub acuzare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

