Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni ca este "o ineptie" eventualul demers de suspendare din functie a sefului statului pentru inalta tradare, anuntat de liderul social-democratilor, sustinand ca Liviu Dragnea isi doreste sa scape de inchisoare, transmite Agerpres. Vezi si: Afecțiunile…

- Liviu Dragnea a comentat acest subiect la Antena 3 care a spus ca documentul pe care l-am prezentat este real. ”Exista acel document. Unii colegi din PSD l-au lucrat, am stiut ca lucreaza la el. Nu este forma finala. Inca nu am luat o decizie finala. Cu dl Tariceanu nu am discutat despre subiect.…

- Vicepreședintele PNL, Virgil Guran, a spus, la Romania TV, ca nu a fost prezent la intalnire, insa știa de ea, precizand ca "președintele Klaus Iohannis nu se amesteca in bucataria interna a PNL". Ce spune Chirieac Analistul politic Bogdan Chirieac, intr-o intervenție telefonica la…

- Parlamentul Romaniei, in temeiul art. 96 alin. 2) din Constituția Romaniei, propune punerea sub acuzare a lui Klaus Iohannis pentru inalta tradare. Documentul este primit pe surse PSD. Acesta este asumat de catre mai mulți lideri social-democrați sub rezerva anonimatului și, ca urmare, DC News il…

- In schimb exista in epoca nastrusnicului rege Carol al II-lea un echivalent al „statului paralel”. Avea un nume bland, aproape o alintare: „statul intim”. Dar sa ne intoarcem la zilele noastre. Daca presedintele refuza sa dea drumul la legi, nici partea adversa, PSD-ALDE, nu este mai putin ingaduitoare.…

- "Daca domnul Orban ar fi fost un cetatean turmentat care depune de capul lui o sesizare penala nastrusnica impotriva Guvernului, nu ar fi fost nimic grav si cu siguranta nu l-ar fi luat nimeni in serios. Grav este ca aceasta tiribomba penala a fost aruncata de seful PNL si are loc dupa ce presedintele…

- Amenintarea presedintelui la adresa premierului este facuta intr-un stil mafiot, a sustinut luni liderul PSD, Liviu Dragnea, referindu-se la declaratiile lui Klaus Iohannis de la Blaj, unde a afirmat, intrebat despre demisia Vioricai Dancila, ca aceasta “ar face bine sa faca ce i se spune”. Dragnea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, inaintea sedintei BPN al partidului, ca presedintele Klaus Iohannis ataca si chiar saboteaza orice actiune a guvernului care nu este pe placul sau. ”In legatura cu ultima amenintare a presedintelui Iohannis la adresa primului ministru Viorica Dancila…