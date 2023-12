Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de incepere a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana ar putea fi amanata, in conditiile in care Ungaria se opune aderarii Ucrainei, iar cele doua tari sunt votate in bloc. Votul va avea loc la Summit-ul liderilor europeni de la Bruxelles. Alte subiecte pe ordinea de…

- Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 29 noiembrie, ca Rusia a pierdut in razboiul din Ucraina peste 300.000 de soldati, sute de avioane si mii de tancuri, dar a acumulat un stoc de rachete cu care ar putea ataca din nou iarna aceasta infrastructura energetica ucraineana, scrie Agerpres…

- Ungaria trebuie sa spuna nu actualului model european construit la Bruxelles, a declarat premierul ungar sambata la un congres al partidului sau Fidesz, adaugand ca Uniunea Europeana trebuie mai degraba schimbata, decat parasita, relateaza Reuters. Orban a reiterat opozitia guvernului sau fata de inceperea…

- Tanzania poate conta pe Romania in ceea ce priveste promovarea si dezvoltarea relatiilor cu Uniunea Europeana, a afirmat, vineri, presedintele Klaus Iohannis, in cadrul unei declaratii comune de presa cu presedinta acestei republici, Samia Suluhu Hassan, informeaza AGERPRES . Potrivit sefului statului,…

- Comisia Europeana (UE) lucreaza la o propunere legislativa prin care sa fie colectate profiturile (dobanzile) produse de activele financiare ale statului rus inghetate in UE, in vederea directionarii acestor beneficii catre reconstructia Ucrainei, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri, 6 octombrie, ca asteapta raspunsuri la „intrebari foarte dificile” inainte ca Uniunea Europeana sa poata incepe negocieri de aderare cu Ucraina, o decizie pe care Kievul ar vrea sa o aiba pana la sfarsitul acestui an, relateaza News.ro. Tarile UE…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri, 29 septembrie, ca este necesar sa fie clarificate ”probleme foarte dificile” inainte ca Uniunea Europeana sa poata macar incepe negocierile asupra aderarii Ucrainei la blocul comunitar, informeaza Reuters și Agerpres . Statele din UE urmeaza…

- Rusia s-a asteptat la o comunitate internationala slaba atunci cand a atacat Ucraina, dar "a calculat gresit", a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis, anunța Agerpres. Seful statului a sustinut o alocutiune in cadrul evenimentului World Leaders Forum cu tema "Perspectiva Romaniei asupra…