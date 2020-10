IOHANNIS, în ziua cu peste 5.300 de infectări: ”Lucrurile au fost gestionate bine” Intrebat daca se va carantina Romania pentru o perioada de cateva saptamani, dupa ce germania și Franța iau in calcul acest lucru, președintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, in conferința de presa, ca autoritațile romane au gestionat bine situația. Se apropie ZIUA CEA MARE. Cand iși preia Nicușor Dan atribuțiile "Vedeți ca aflam de la buletinele de știri ca la noi pandemia este in extindere, dar in realitate lucrurile au fost gestionate bine. Chiar statele despre care vorbiți au un numar mult mai mare. Nu en dorim acest lucru. Spun autoritaților sa combata eficient. Noi, fiecare cu masca,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

