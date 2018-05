Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, sambata, la Sinaia, ca va merge personal la Curtea Constitutionala pentru a sustine punctul de vedere al Guvernului, in cazul refuzului presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca presedintele Klaus Iohannis, care a anuntat ca va sesiza Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia in legatura cu legile justitiei, a fost probabil influentat de cei ingroziti de unele prevederi ale actelor normative, pentru a intarzia intrarea…

- "Atata timp cat avem cel putin pe doua legi faptul ca CCR a stabilit ca acele legi sunt constitutionale, e un demers politicianist pe care l-a facut PNL. Partidul National Liberal, atata timp cat a pierdut in tara, duce aceasta lupta externa si au solicitat chiar mai mult, monitorizarea Romaniei pe…

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu, are incredere in ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a propus, joi, revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. "Am convingerea ca, așa cum il cunosc pe Tudorel Toader, a venit cu punctul dansului…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Nu revocarea era pusa sub semnul intrebarii, ci aprobarea de catre…

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…