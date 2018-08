Stiri pe aceeasi tema

- "Este pentru noi un an extrem de important, 2018 este anul Centenarului Romaniei Moderne, care inseamna nu doar analize restrospective istorice. (...) Amenințarile actuale cer o implicare activa a dvs ca reprezentanți ai diplomației romane. Este necesar sa acționați viguros și eficient astfel incat…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat marti, in cadrul intalnirii avute cu presedintele Adunarii Generale a ONU, Miroslav Lajcak, ca respectarea dreptului international a constituit si este o constanta pe care Romania doreste sa isi construiasca politica, scrie Agerpres. "Am exprimat, cu ocazia…

