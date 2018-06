Iohannis, în mesajul transmis la comemorarea Pogromului din Iaşi: Să ne unim eforturile pentru eradicarea fenomenelor extremiste Trebuie sa ne unim eforturile pentru eradicarea fenomenelor extremiste si antisemite, iar sustinerea educatiei cu privire la Holocaust, respectul fata de lege si promovarea drepturilor si libertatilor individuale trebuie sa ramana, in continuare, directii pe care se bazeaza societatea noastra, se arata in mesajul transmis, vineri, de presedintele Iohannis cu prilejul comemorarii a 77 de ani de la Pogromul din Iasi (28-30 iunie 1941).



"Comemoram, astazi, cu piosenie, una dintre cele mai intunecate pagini din istoria noastra recenta. Prin tragismul si amploarea sa, Pogromul din Iasi…

Sursa articol: agerpres.ro

