Stiri pe aceeasi tema

- Topul salariilor minime din Europa. Deși a avut cea mai mare rata de creștere in ultimul deceniu, in Romania se caștiga al treilea cel mai mic salariu minim din UE Peste doua treimi din statele UE aveau, la 1 ianuarie 2020, un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 600…

- Tarile UE trebuie sa ajunga la un acord rapid cu privire la urmatorul buget al blocului, dupa pierderea Marii Britanii si a contributiei sale financiare ridicate, au convenit 15 state membre sâmbata, în Portugalia. Grupul "Prietenii Coeziunii" format din 17 tari estice si mediteraneene,…

- Reunite la Beja, in Portugalia, 15 tari din Europa de Sud, Centrala si de Est au afirmat sambata, la Summitul Grupului ‘Prietenii Coeziunii’, nevoia de a se ajunge rapid la un acord asupra viitorului buget european dupa Brexit, relateaza AFP. Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania,…

- Comparativ, in Uniunea Europeana deficitul guvernamental a ramas neschimbat la 0,9% din PIB in trimestrul al treilea al anului trecut, in timp ce in zona euro s-a mentinut la 0,7% din PIB. De asemenea, Eurostat a dat publicitatii si datele privind raportul datorie guvernamentala/PIB in trimestrul…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis va participa, marti, la un dejun de lucru alaturi de presedintele SUA, Donald Trump, si liderii din Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Grecia, Bulgaria si Marea Britanie, prezenti la Londra la Summitul NATO, potrivit…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite ca presedintele Klaus Iohannis va participa, marti, la un dejun de lucru alaturi de presedintele SUA, Donald Trump, si liderii din Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Grecia, Bulgaria si Marea Britanie, prezenti la Londra la Summitul NATO,…

- 1 din 5 angajați din UE lucreaza in regim part-time. Cine sunt europenii care vor sa munceasca mai mult Peste 230 milioane persoane din randul populatiei cu varsta cuprinsa intre 15-74 ani din UE erau angajate in 2018, in timp ce 17 milioane nu avea un loc de munca si 134 erau inactive din punct de…