- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat luni, la Bucuresti, ca Romania apartine spatiului Schengen. „Nu exista niciun motiv justificabil pentru a nu primi Romania si Bulgaria in spatiul Schengen”, a spus ea, intr-o conferinta de presa alaturi de presedintele Klaus Iohannis.…

- „Romania apartine spatiului Schengen si nu exista nicio justificare pentru respingerea aderarii la zona de libera circulatie”, a declarat astazi, la Bucuresti, presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis. Seful statului si-a reiterat speranta ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, dupa primirea la Palatul Cotroceni a Robertei Metsola, presedinta Parlamentului European, ca a rugat-o ”sa pastreze aceasta abordare si acest optimism si in continuare, cu speranta noastra legitima ca, in anul care vine, curand, in 2023, Romania sa devina…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca in reuniunea Consiliului European au existat discutii despre Schengen, declarandu-se optimist ca in 2023 va fi incheiat procesul cu un rezultat pozitiv pentru Romania si Bulgaria. ‘Sunt destul de…

- Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, s-a aratat dezamagita de votul de azi din Consiliul JAI, pentru Romania și Bulgaria. Metsola a scris pe Twitter ca ambele țari meritau sa intre in spațiul Schengen. „Sunt extrem de dezamagita de amanarea aderarii Bulgariei si Romaniei la Schengen.…

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat joi, inainte de Consiliul JAI, unde se discuta despre aderarea Romaniei, Bulgariei si Croatiei la Schengen, ca se asteapta la o atmosfera „dinamica”, aluzie la negocieri intense, dar crede ca va exista o decizie in cele din urma.

- Parlamentarii europeni se reunesc astazi, la Strasbourg, pentru un vot referitor la extinderea spațiului Schengen, dar și pentru o dezbatere privind buna funcționare a acestuia. Eurodeputații vor evalua normele privind controalele temporare la frontiera in spațiul Schengen și vor adopta o rezoluție…

- Roberta Metsola: Romania merita sa fie primita in spatiul Schengen Foto: Arhiva. Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a condamnat declaratiile la adresa României care au fost rostite saptamâna trecuta în plenul legislativului de la Bruxelles. Într-un…