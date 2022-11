Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, in deschiderea Reuniunii Liderilor de la Munchen, care se desfasoara la Muzeul National de Arta al Romaniei, in marja Reuniunii miniștrilor de externe ai NATO, ca razboiul irational declansat de Rusia pe 24 februarie nu este doar o agresiune impotriva Ucrainei, ci un atac frontal impotriva valorilor si principiilor […] The post Iohannis, in deschiderea Reuniunii Liderilor de la Munchen: „Unitatea noastra transatlantica a oferit o surpriza strategica Rusiei” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .