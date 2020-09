Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca majorarea punctului de pensie cu doar 14%, in loc de 40%, a fost „atat cat s-a putut”. Șeful statului considera ca Romania iși va reveni și acest lucru va permite in anii urmatori mariri de alocații și pensii. „Economia iși va reveni și va permite un…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat ca este foarte important sa se conștientizeze necesitatea respectarii regulilor de baza, odata cu reluarea cursurilor in școli. Autoritațile nu pot reduce riscul de infectare la zero Iohannis indeamna parinții sa-și trimita copiii la școala Iohannis…

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca inca se lucreaza pentru ca toate școlile sa poata avea acces la internet, in condițiile in care noul an școlar se va desfașura in condiții speciale. Șeful statului a mai spus, insa, ca „Accesul la internet nu se rezolva de guvern, se rezolva de operatorii privați”.

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma ca Guvernul detine date conform carora peste 60 la suta dintre parintii cu copii de varsta scolara isi doresc ca acestia sa revina in banci in noul an scolar, "evident, cu masurile de protectie”. Ea spune ca Guvernul s-a pregatit "cel putin la fel de temeinic” pentru…

- Klaus Iohannis a anunțat ca teatrele, cinematografele și restaurantele se vor putea redeschide de la 1 septembrie, dar in condiții speciale de siguranța. In cadrul unei conferințe de presa susținuta la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis a anunțat ca este posibil sa se redeschida redeschida restaurantele…

- Klaus Iohannis a mentionat faptul ca, probabi, HORECA este cel mai grav lovit sector de criza economica generata de pandemie. De asemenea, acesta a mentionat ca Guvernul a aprobat nise scheme de ajutor in acest caz. Citeste si: Klaus Iohannis: "Scoala trebuie sa inceapa pentru ca este inadmisibil…

- Presedintele Romaniei a anuntat, miercuri, in cadrul unei conferinte cu jurnalistii acreditati la Cotroceni, ca scolile se vor deschide fizic pe 14 septembrie, urmand a fi luate norme de igienizare speciale in institutiile de invatamant. „Am avut o intalnire cu ministrii si premierul, am luat cateva…