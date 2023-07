Stiri pe aceeasi tema

- Președibntele Klaus Iohannis a subliniat ca trebuie dezvoltate in continuare sistemele de avertizare privind fenomenele meteo extreme, pentru ai proteja pe oameni, in contextul unui bilanț grav de victime cauzat de furtunile din ultimele zile, printre care și patru decese.

- Este cod galben de ploi in 11 județe din centrul și nord-vestul țarii, iar in restul țarii este cod portocaliu de canicula și disconfort termic accentuat. potrivit avertizarilor Administrației Nașionale de Meteorologie (ANM).