- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, ar putea ajunge in izolare, dupa vizita facuta la Ford. Un angajat al uzinei Ford Craiova a fost diagnosticat cu COVID-19. Barbatul lucreaza in sectia Vopsitorie si a venit la serviciu, ultima data, marti, 21 iulie. Primele simtome ale bolii le-a avut miercuri,…

- O angajata in cadrul Cabinetului presedintelui Consiliului Judetean Constanta (CJC) a fost confirmata cu Covid-19 si toti contactii directi ai acesteia, printre care si presedintele CJC, Marius Horia...

- Medicul a manifestat dureri abdominale si avea febra cand i s-a facut testul. Acesta fusese de garda si efectuase curse pe elicopterul SMURD Craiova. Toti colegii, inclusiv pilotii, au intrat in izolare. Conducerea Spitalului de Urgenta a solicitat pentru perioada urmatoare un alt echipaj de zbor.

- Șeful statului spune insa ca nu iși dorește menținerea tuturor restricțiilor din prezent, ci vrea o varianta mai simpla, in care sa fie menținute regulile esențiale, cum ar fi purtatul maștii in interior, distanțarea și masurile de igiena. „Este inca in comunitate virusul, pentru ca guvernul sa aiba…

- Presedintele a pledat, joi, pentru pastrarea starii de alerta, el aratand ca epidemia de coronavirus este inca printre noi si facand apel catre Parlament sa dea vot pentru Hotararea Guvernului."Virusul este in comunitate. Orice ratiune normala ne spune sa fim precauti. In fata unei boli, esti precaut…

- Seful statului spune ca, tinand cont de evolutia epidemiei de coronavirus, si de faptul ca numarul de imbolnaviri nu a scazut semnificativ, este nevoie in continuare de acest "instrument" al starii de alerta. Pe 15 iunie expira cele 30 de zile de stare de alerta, declarate pe 18 mai, de catre Guvernul…

- "Daca nu au bani sa dubleze alocatiile, eu il invit din nou pe domnul Orban: maine dimineata sa faca sedinta de Guvern si sa impoziteze toate pensiile speciale si atunci o sa faca rost de bani pentru dublarea alocatiilor. Cred ca e cea mai rapida metoda. Eu ii garantez ca PSD nu va ataca aceasta…

- Un angajat Kaufland din Turda a fost depistat cu noul coronavirus. Prefectul Clujului susține ca s-au luat rapid masuri și toți angajații au fost trimiși acasa.Se fac testari și persoane sunt in izolare. Angajatul de la depozitul Kaufland care a fost depistat pozitiv este internat la Spitalul Clinic…