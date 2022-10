Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, unde a evidentiat rolul cheie al Romaniei in facilitarea exporturilor de cereale din Ucraina, aratand ca, in actualul context geopolitic, protectia infrastructurii critice devine o prioritate…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, context in care a sustinut nevoia unei abordari coordonate si rapide la nivel european pentru a asigura o reducere durabila a preturilor la energie. Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus…

- „Avem o a doua mare tema – Ucraina si razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei. Rusia a trecut la un nou nivel de atac, sunt atacate tinte civile. Preponderent e o abordare pe care o dezavuam complet si vom condamna impreuna acest comportament al Rusiei. Suntem solidari cu Ucraina, vom continua…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca una din temele care va fi abordata la reuniunea de joi de la Bruxelles a Consiliului European va fi Ucraina si razboiul ilegal dus de Rusia impotriva acestei tari. Seful statului a adaugat ca va fi o discutie si despre securitatea alimentara si a tinut sa…

- Liderii UE, inclusiv președintele Klaus Iohannis, se reunesc joi și vineri in cadrul Consiliului European, unde vor discuta in vederea agrearii unor masuri suplimentare necesare pentru a asigura securitatea aprovizionarii și scaderea prețurilor la energie, pornind de la pachetul de propuneri prezentat…

- Razboiul din Ucraina are toate șansele sa inglobeze momente din ce in cei mai dramatice dupa ce, disperat, Vladimir Putin l-a numit la conducerea trupelor fostei Armate Roșii implicate in „operațiunea speciala” indreptata impotriva Kievului pe „generalul Armaghedon”, adica Generalul Serghei Surovikin.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, 7 octombrie, la Praga, ca „nu vrea nimeni sa stea lumea in frig”, dar Romania ar putea sa elaboreze „un plan decent de economisire, cu cap”, ținand cont de discuțiile existente la nivel european, in contextul crizei actuale la energie,Șeful statului a precizat,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a acuzat Uniunea Europeana de comportament imperialist fața de statele membre mai mici din cadrul blocului comunitar, intr-un articol de opinie publicat miercuri pe site-ul de știri Welt, citat de DPA, citat de Agerpres. „Practica politica a aratat ca pozițiile Germaniei…