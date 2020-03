Iohannis: În acest moment răfuielile politice sunt la fel de nocive Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, in contextul situatiei generate de coronavirus, ca "rafuielile politice si incercarile unora de a castiga capital electoral prin gasirea vinovatilor de serviciu" sunt la fel de nocive ca noul virus. "Dincolo de situatia epidemiologica si de sanatate publica, acest moment este unul definitoriu pentru capacitatea natiunii noastre de a fi unita. Mai mult decat virusul ne pot face rau lipsa de responsabilitate si de grija fata de ceilalti, lipsa de incredere, panica si nerespectarea tuturor masurilor impuse de autoritati. La fel de nocive sunt in acest… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

