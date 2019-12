Iohannis: Îmi doresc să mă implic foarte mult; tăierile ilegale de păduri trebuie stopate Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca isi doreste sa se implice "foarte mult" in chestiunea stoparii taierilor ilegale, pentru ca este "un adept al protejarii padurilor si al unui mediu curat" si a subliniat ca la adresa sa a existat "o intreaga politica PSD de denigrare". "Da. Am discutat aceste chestiuni, am cerut chiar date foarte concrete si am discutat destul de mult pe aceasta tema. Daca ati adus aceasta chestiune in discutie, pot sa va spun ca, personal, imi doresc sa ma implic foarte mult, pentru ca aceste taieri ilegale trebuie sa fi stopate. Aceasta abordare nu este noua pentru mine… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

