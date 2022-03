Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei a vizitat, in dupa amiaza zilei de sambata, 5 martie, tabara de refugiati de la Siret. Intre altele, Klaus Iohannis le-a multumit romanilor si organizatiilor umanitare care i-au primit „asa cum se cuvine” pe cei care fug din calea razboiului.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a vizitat, astazi, locația din județul Suceava in care va funcționa noul hub umanitar european pentru Ucraina. In conferința de presa susținuta la Siret, dupa ce a vizitat tabara de refugiați din acest oraș, Klaus Iohannis a spus ca acest centru logistic coordonat…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis și-a inceput vizita in tabara de refugiați din Ucraina amenajata pe stadionul din orașul Siret, in apropierea graniței. Klaus Iohannis este insoțit de ministrul de interne, Lucian Bode, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat și de președintele…

- Presedintele Iohannis va efectua la ora 16,00, o vizita la tabara mobila pentru refugiati de la Siret, judetul Suceava, anunta Administratia Prezidentiala. Klaus Iohannis a discutat cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu ocazia prezentei acesteia la Bucuresti, despre intensificarea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va afla in aceasta dupa amiaza in județul Suceava. Klaus Iohannis va merge in zona vamii Siret, pe unde zeci de mii de refugiați din Ucraina au intrat in țara. La ora 16:00 președintele Romaniei va vizita tabara mobila de refugiați amenajata in Siret. The post…

- Tabara de refugiați amenajata la Școala Gimnaziala „Miron Costin” din Suceava a primit primii refugiați din Ucraina. Abia deschisa, in dupa amiaza zilei de miercuri, tabara din sala de sport a Școlii „Miron Costin” a primit nu mai puțin de 120 de persoane refugiate, din care 23 au plecat deja catre…

- In cele doua tabere mobile de asistența umanitara instalate pe stadionul din Siret sunt cazați 192 de cetațeni ucraineni. Anunțul a fost facut astazi, la Siret, de ministrul de Interne, Lucian Bode, dupa o vizita efectuata la fața locului, alaturi de comisarul european Ylva Johansson, responsabil pentru…

- Duminica dimineața, tabara mobila din orașul Siret a inceput sa gazduiasca cetațeni sosiți din Ucraina. ISU Suceava a transmis ca aceștia vor ramane cazați aici temporar, pana la identificarea altor spații de cazare. Primele 41 de persoane au fost aduse cu microbuzele pompierilor militari, din zona…